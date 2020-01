Primera Division, classifica e programma della giornata 21 (Di venerdì 24 gennaio 2020) Primera Division, classifica e programma della giornata 21 Ventunesima giornata, seconda del girone di ritorno, per la Liga spagnola. I match di questa giornata avranno inizio venerdì sera alle 21 con l’anticipo Osasuna-Levante. Ma vediamo la classifica della Liga prima del match. In prima posizione nella classifica troviamo ancora a parimerito le squadre più blasonate della Liga, ovvero Barcelona e Real Madrid a 43 punti. Entrambe le squadre hanno vinto (con un gol di scarto) le rispettive partite la scorsa giornata, giocate, rispettivamente, con Granada e Siviglia. Ultimo gradino del podio per l’altra squadra maggiore della capitale, ovvero l’Atlético Madrid, in ritardo dalla seconda posizione di 8 punti, mentre occupa l’ultima posizione della zona Champions il Siviglia, fermo in classifica della Liga a 35 punti dopo la sconfitta con il Real a 35 punti. ... termometropolitico

