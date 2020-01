Previsioni meteo Milano weekend 24-26 gennaio: cielo nuvoloso e sole a sprazzi (Di venerdì 24 gennaio 2020) Previsioni meteo per il fine settimana che va dal 24 al 26 gennaio a Milano. Attese giornate con cielo coperto e qualche debole precipitazione attesa per la serata di venerdì 24 gennaio e nelle prime ore di sabato 25 gennaio. sole a sprazzi nel resto del fine settimana. Le temperature saranno comprese tra gli zero gradi di minima e i 10 di massima. fanpage

LaStampa : “Caduta di iguane dagli alberi”, le strane previsioni meteo in Florida @fulviocerutti - Agenzia_Ansa : Queste le previsioni del tempo per oggi #24gennaio #meteo - MeteoInDiretta : ??METEO IN DIRETTA PRIMA PAGINA?? Buongiorno da Meteo In Diretta! Scopri le condizioni meteo attuali su tutta Italia,… -