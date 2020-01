Previsioni Meteo, la tendenza a lungo termine: possibile svolta invernale dal 7-8 Febbraio, finalmente arriva il freddo? Il punto della situazione (Di venerdì 24 gennaio 2020) Previsioni Meteo – Che questa stagione invernale si ponga piuttosto particolare in termini evolutivi è oramai sotto gli occhi di tutti. Si stanno registrando, sostanzialmente, delle anomalie persistenti e di segno opposto a scala emisferica con poca mobilità. Dov’è in atto un inverno cruento, freddissimo all’insegna di nevicate pesanti, vendesi molti settori del Nord America, dove, invece, sono stagnanti condizioni anticicloniche con tempo stabile e caldo fuori dal normale, vedasi settore europeo orientale e Russia. Non tutto però in natura dura in eterno e, soprattutto, quel che segue potrebbe essere frutto di ciò che è stato. Nella sostanza, quanto accadrà il cambiamento (perché accadrà per ragioni termiche in quanto l’insistenza di determinati pattern barici determina inevitabilmente un esaurimento di energia da una parte e un accumulo di energia ... meteoweb.eu

