Potente esplosione a Houston (Texas), la Polizia: “State lontani” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Bruttissima esplosione in un edificio di Houston, in Texas: almeno una persona è stata portata in ospedale. Il bilancio, però, potrebbe facilmente aggravarsi. La potenza dell’esplosione, inoltre, era talmente forte da essere stata facilmente avvertita anche a diversi chilometri di distanza. La Polizia ha invitato la popolazione con un tweet a restare lontana dall’area della deflagrazione. Seguiranno aggiornamenti. Texas, esplosione a Houston I have video from cam mounted on our window. Gessner and Clay facing north. — Joey Charpentier (@BattleNub19) 24 gennaio 2020 notizie

