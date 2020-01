Politano, non solo Roma e Napoli si inserisce anche il Siviglia (Di venerdì 24 gennaio 2020) Politano, nuovi dettagli sul calciatore dell’Inter conteso da Roma e vicinissimo al Napoli ma sul quale ha messo gli occhi anche Monchi Una telenovela che non accenna a finire, anzi, che ogni giorno si arricchisce di nuovi particolari. Al centro c’è Politano e l‘Inter, intorno l’acquisto saltato con la Roma e l’accordo quasi raggiunto con il Napoli. Come riporta il Corriere dello Sport a completare il quadro c’è anche il Siviglia di Monchi che si sarebbe inserito nella trattativa per strappare agli azzurri il giocatore. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

MarcoBarzaghi : #Llorente potrebbe non rientrare nella trattativa con il Napoli per #Politano , si tratta @Sport_Mediaset - DiMarzio : Non sono bastati gli ultimi tentativi (obblighi, presenze, minuti): lo scambio #Politano-#Spinazzola non “s’ha da f… - SkySport : ? #UltimOra #Mercato ? Resta bloccato lo scambio #Politano-#Spinazzola ? Non c'è ancora accordo tra #Roma e #Inter… -