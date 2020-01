Politano ha accettato l’offerta del Napoli, ora tocca a Llorente all’Inter (Di venerdì 24 gennaio 2020) Matteo Politano al Napoli, ora manca solo l’ufficialità. Secondo la Gazzetta dello Sport l’attaccante dell’Inter ha accettato la proposta del Napoli, e firmerà un contratto con scadenza 2024 da circa 2 milioni di euro a stagione più bonus. Inter e Napoli avevano già trovato nei giorni scorsi l’intesa per un prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni. “Ora i club si siederanno di nuovo al tavolo per mettere nero su bianco e discutere la cessione – sempre in prestito – di Fernando Llorente in nerazzurro”, conclude la Gazzetta. L'articolo Politano ha accettato l’offerta del Napoli, ora tocca a Llorente all’Inter ilNapolista. ilnapolista

