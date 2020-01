Pinocchio: Robert Zemeckis sarà il regista del film live action della Disney (Di venerdì 24 gennaio 2020) sarà Robert Zemeckis a occuparsi della versione live action prodotta dalla Disney del classico animato degli anni '40. Pinocchio avrà un remake live action prodotto dalla Disney e il regista Robert Zemeckis ha accettato il compito di occuparsi del progetto. Il filmmaker sarà coinvolto nella realizzazione del lungometraggio in veste di regista e co-sceneggiatore. Lo script della nuova versione di Pinocchio sarà infatti firmata in collaborazione con Chris Weitz, rielaborando la precedenza bozza che era stata realizzata con Simon Farnaby. Al centro della trama, come accaduto con il classico animato del 1940, ci sarà il burattino di legno che prende magicamente vita grazie al desiderio del suo creatore, e padre, Geppetto, cercando poi in tutti i modi di ... movieplayer

