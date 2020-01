Pietro Senaldi contro Mattia Santori, il racconto da DiMartedì: "Così il Re Sardina muore in televisione" (Di venerdì 24 gennaio 2020) Santori come Sansone, taglia la zazzera, perde la parlantina e diventa molle come un fico. Martedì sera da Floris si è potuto assistere in diretta al crollo di re Sardina, che alternava in tv silenzi a balbettii, frasi sconclusionate e metafore incomprensibili, in una mal riuscita imitazione di Bers liberoquotidiano

Amcosam : RT @Libero_official: '#Sardine, così Mattia Santori è andato in tilt a #DiMartedì': il racconto di Pietro Senaldi, le difficoltà del 'Re Sa… - Stefania_1972 : RT @Libero_official: '#Sardine, così Mattia Santori è andato in tilt a #DiMartedì': il racconto di Pietro Senaldi, le difficoltà del 'Re Sa… -