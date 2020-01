Pianura, arriva l’altalena per disabili nel parco abbandonato (Di venerdì 24 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – E’ cominciato questa mattina il lavoro di installazione della speciale altalena per disabili nel parco Attianese nel quartiere Pianura. Il parco pubblico a nord di Napoli è stato più volte ripreso da iniziative di associazioni e cooperativa per lo stato di abbandono in cui versava. Oggi qualcosa si incomincia a vedere. Ad annunciare l’istallazione dell’altalena è la Giunta della IX municipalità partenopea tramite i propri canali social. l’altalena è stata donata al quartiere dalla Fondazione Sorrisi Onlus. “La cura dei parchi pubblici è uno dei pilastri fondanti della nostra azione di governo– si legge sul post della municipalità – Siamo estremamente felici di poter notare come, negli ultimi mesi, tanti cittadini generosi e tante associazioni di quartiere abbiano messo a disposizione del territorio la loro generosità. L’appello ... anteprima24

