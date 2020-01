«Permette? Alberto Sordi»: l’incredibile trasformazione di Edoardo Pesce (Di venerdì 24 gennaio 2020) Permette: Edoardo Pesce è Alberto SordiPermette: Edoardo Pesce è Alberto SordiPermette: Edoardo Pesce è Alberto SordiPer coloro che se lo stessero chiedendo, la risposta è no: l’uomo ritratto nella fotografia che vedete qui in alto non è Alberto Sordi. Si tratta, invece, di Edoardo Pesce, protagonista di Permette? Alberto Sordi, il nuovo film di Luca Manfredi che ripercorre le origini del celebre artista romano a cento anni dalla sua nascita. Prodotto da Rai Fiction e Ocean Productions, il film arriva in sala eccezionalmente il 24, il 25 e il 26 febbraio per poi essere trasmesso in chiaro su Raiuno in un secondo momento, esattamente come era accaduto con Io sono Mia, il film diretto da Riccardo Donna con Serena Rossi nel ruolo di Mia Martini. Pesce, che ha preso parte a diversi film di successo tra i quali Fortunata di Sergio Castellitto e Dogman di Matteo Garrone, che gli è ... vanityfair

