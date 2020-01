Per la scienza gli animali sono solidali, altruisti e hanno senso morale. Spiegatelo ai reazionari (Di venerdì 24 gennaio 2020) L’elefantessa che difende una giovane femmina, ferita a una zampa, dall’aggressione di un maschio e poi si avvicina alla giovane femmina accarezzandole con la proboscide la zampa dolorante; i ratti che rinunciano al cibo se, schiacciando il pulsante dell’erogatore, causano una scossa elettrica a un ratto rinchiuso in una gabbia vicina; i ratti che soffrono se vedono un altro ratto provare dolore; i corvi che nutrono un loro simile cieco; le scimmie bonobo che dividono il cibo; le femmine bonobo che rifiutano il cibo più gustoso se le altre bonobo hanno ricevuto bocconi meno ricchi. Il libro L’intelligenza morale degli animali, di Marc Bekoff e Jessica Pierce, raccoglie molti esempi di comportamenti solidali in molte specie animali e ipotizza che lupi, scimmie, balene, ratti abbiano addirittura un livello elementare di empatia e senso della giustizia, senso morale quindi. Questo ... ilfattoquotidiano

