Per il ministro della Giustizia Bonafede “gli innocenti non vanno in carcere” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, sostiene che "gli innocenti non vanno in carcere". Un'affermazione pronunciata in tv, a Otto e Mezzo, e smentita dai dati secondo cui dal 1992 al 2018 sono 27mila le persone risarcite dallo Stato perché recluse in carcere nonostante fossero innocenti. fanpage

