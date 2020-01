Pensioni, non solo quota 100: quali sono le possibilità per l’uscita anticipata (Di venerdì 24 gennaio 2020) Ci sono diverse tipologie di Pensioni per l’uscita anticipata oltre alla quota 100. Quest’ultima, come sappiamo, è una misura sperimentale che andrà avanti fino al 31 dicembre 2021. Si studiano delle soluzioni per evitare lo scalone di cinque anni ma intanto bisogna sapere che esistono varie tipologie di pensionamento anticipato, così da avere ben chiara la situazione nel momento in cui si decide di andare in pensione. Ecco di seguito la lista di tutte le Pensioni che consentono di lasciare il lavoro prima dei 67 anni di età e dunque prima della pensione di vecchiaia. Opzione Donna Questa misura è stata prorogata anche nel 2020. Consente alle lavoratrici a 58 anni di età se dipendenti, e a 59 anni se autonome, di lasciare il lavoro con 35 anni di contributi. I requisiti, per il 2020, devono essere stati raggiunti entro il 31 dicembre 2019. Per le dipendenti bisogna ... ultimenotizieflash

