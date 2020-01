Pd, Zingaretti contro Salvini: “Altro che citofonare: dove sono i 49 milioni di euro degli italiani? Perché scappi dalla giustizia?” (Di venerdì 24 gennaio 2020) “Invece di citofonare a casa delle persone, dicci dove sono i 49 milioni di euro degli italiani scomparsi. E poi perché scappi dalla giustizia ogni volta che un procuratore ti chiama in causa?”. sono le parole di Nicola Zingaretti, segretario del Pd, rivolte a Matteo Salvini nel corso dell’intervento che ha chiuso il comizio a Bologna per le Regionali in Emilia-Romagna. L'articolo Pd, Zingaretti contro Salvini: “Altro che citofonare: dove sono i 49 milioni di euro degli italiani? Perché scappi dalla giustizia?” proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

