‘Patto’ Pionati-Mastella? Principe è lapidario: “Non prendiamo ordini da nessuno” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto“Di certo il sottoscritto non prenderà ordini da Clemente Mastella”. Rispetto all’indiscrezione (leggi qui) relativa a una sorta di ‘patto di non belligeranza’ tra il sindaco di Benevento e Francesco Pionati, promotore di “Alleanza per il Centro”, lista che l’ex giornalista Rai presenterà alle prossime regionali in sostegno di Stefano Caldoro, a intervenire è Claudio Mosé Principe, leader di “Cittadini Protagonisti”. “Noi ci muoviamo in piena e totale autonomia – dichiara Principe. Presenteremo delle liste e candideremo le persone che riterremo opportuno. Nessuno può esercitare un potere di veto nei nostri confronti, soprattutto Clemente Mastella”. L'articolo ‘Patto’ Pionati-Mastella? Principe è lapidario: “Non prendiamo ordini da nessuno” proviene da Anteprima24.it. anteprima24

