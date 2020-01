Pattinaggio artistico, Nicole Della Monica e Matteo Guarise a caccia del podio: serve la rimonta sui russi (Di venerdì 24 gennaio 2020) Nicole Della Monica e Matteo Guarise sono pronti per dare l’assalto al podio agli Europei 2020 di Pattinaggio artistico, la coppia azzurra insegue un alloro prestigioso sul ghiaccio di Graz (Austria) e ha tutte le carte in regola per raggiungere l’obiettivo anche se servirà eseguire un esercizio ai limiti Della perfezione per poter festeggiare dopo il quarto posto dell’anno scorso. Gli allievi di Cristina Mauri hanno chiuso in quarta posizione dopo lo short program, due giorni fa si sono distinti e hanno portato a casa 70.48 punti grazie ai quali sono in piena corsa per un risultato di elevato spessore. La bergamasca e il romagnolo dovranno sfoderare tutta la loro bravura tecnica e fare la differenza nei components se vorranno fare saltare il banco, si esibiranno sulle note di Pilgrims On a Long Journey e di Saturn con l’obiettivo di esultare a livello ... oasport

