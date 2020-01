Parlateci di Bibbiano. La chiusura della campagna elettorale della Lega in Emilia è un flop. La piazza piena delle Sardine surclassa quella semivuota di Salvini (Di venerdì 24 gennaio 2020) Ancora Bibbiano al centro della scena politica e mediatica. Il paese di 10mila anime in provincia di Reggio Emilia, divenuto da mesi il luogo più strumentalizzato da partiti e movimenti, anche ieri è stato scelto per la chiusura della campagna elettorale della Lega che sull’inchiesta “Angeli e Demoni” sui presunti casi di affidamenti irregolari di minori, ha costruito un’intera narrazione da campagna elettorale. Non a caso Matteo Salvini ha voluto accanto a sé sul palco, su cui campeggia la scritta “giù le mani dai bambini” i genitori che si dichiarano vittime della sottrazione dei loro bambini da parte dei servizi sociali ma anche la mamma di Tommaso Onofri, il bambino di poco più di un anno rapito e ucciso nel 2006 in provincia di Parma. Triste caso di cronaca di cui si è tornati a parlare in queste ore per il permesso premio dato a uno dei suoi carcerieri in queste ... lanotiziagiornale

