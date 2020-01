Parasite torna al cinema dal 6 febbraio, il nuovo poster del film pronto per gli Oscar 2020 (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il film di Bong Joon Ho, Parasite, vincitore del Golden Globe come Miglior film straniero, e candidato agli Oscar 2020 in ben 6 categorie torna in sala dal prossimo 6 febbraio. Su Fanpage.it, disponibile da oggi, il nuovo poster del film che in pochi mesi ha conquistato il pubblico nelle sale e la critica dei maggiori festival internazionali. fanpage

LongTakeIt : #BongJoonho realizza il proprio sogno: #Parasite torna in sala in versione bianco e nero! Purtroppo, soltanto a New… - movietele : Parasite torna in sala dopo le 6 nomination agli Oscar | - 3cinematographe : #Parasite tornerà nelle sale cinematografiche italiane il 6 febbraio! -