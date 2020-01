“Papà mi legava con le catene”. Vieni da me: il racconto dell’attore gela tutti (Di venerdì 24 gennaio 2020) Nella puntata di ‘Vieni da me’, andata in onda oggi, venerdì 24 gennaio, tra gli ospiti di Caterina Balivo c’è stato l’attore Francesco Benigno. Lui è stato molto famoso soprattutto negli anni Novanta nei film ‘Mery per sempre’ e ‘Ragazzi fuori’. Durante la trasmissione ha toccato argomenti molto delicati e che hanno commosso praticamente tutti. L’uomo ha ripercorso le tappe della sua infanzia, raccontando aneddoti sconvolgenti sul suo passato. L’attore originario della Sicilia ha infatti dichiarato di aver dovuto fare i conti con un papà “analfabeta e giocatore d’azzardo”. Se il genitore vinceva la situazione restava stabile, altrimenti erano guai per tutti i componenti della famiglia. Benigno ha ricordato di essere uno dei 13 figli avuti dai genitori e che la sua mamma è deceduta quando aveva soltanto nove ... caffeinamagazine

