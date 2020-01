Panico a Casoria, incendio e fumo nero nei pressi di Euronics (VIDEO) (Di venerdì 24 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoCasoria (Na) – Momenti di Panico per gli abitanti di Casoria, che dalle loro case hanno visto una coltre di fumo nero invadere il cielo. A causarla è stato un incendio avvenuto nei pressi di Euronics, e più precisamente alla concessionaria ricambi Ciaramella che giace proprio a due passi dal centro commerciale, in via Principe di Piemonte. A comunicarlo sono stati i Vigili del Fuoco, accorsi immediatamente sul posto per domare le fiamme. Di seguito un VIDEO girato da un cittadino. https://www.anteprima24.it/wp-content/uploads/2020/01/incendio-Casoria.mp4 L'articolo Panico a Casoria, incendio e fumo nero nei pressi di Euronics (VIDEO) proviene da Anteprima24.it. anteprima24

