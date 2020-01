Pallanuoto, Europei 2020: Montenegro battuto 10-8, l’Ungheria conquista la finale e le Olimpiadi (Di venerdì 24 gennaio 2020) Può gioire il pubblico di casa alla Duna Arena. L’Ungheria trionfa in semifinale, batte il Montenegro per 10-8 ed agguanta la finale degli Europei di Pallanuoto maschile in quel di Budapest. Oltre a giocarsi la medaglia d’oro con la Spagna arriva un’altra gioia per i magiari: è ufficiale infatti la conquista del pass olimpico per Tokyo 2020. Il Montenegro, che aveva già beffato ai quarti i campioni del mondo del Settebello, parte forte e chiude al comando per 2-1 il primo quarto. I magiari spinti dal pubblico di casa però non si arrendono e non si danno assolutamente per vinti: rispondono ad ogni colpo montenegrino e poi trovano l’allungo a metà gara con Varga. Nel terzo quarto arriva il break decisivo per gli ungheresi: un parziale di 4-1 nel giro di 3′ che affossa i montenegrini. Ivovic e compagni provano la rimonta sul finale, accorciano fino al -1 e in ... oasport

vitasportivait : ?? #Pallanuoto | #Budapest2020 Spagna ???? - Croazia ???? 9??-8?? È la #Spagna la prima finalista degli Europei? Gli… - contribuenti : Europei di Pallanuoto: Italia-Russia 14-12 - mcaratozzolo58 : RT @RaiSport: #Pallanuoto I padroni di casa dell'Ungheria sfidano il Montenegro nel penultimo atto dei Campionati europei. Gara in diretta… -