Operaio si impicca dopo licenziamento: “Azienda lo faceva pedinare da mesi per incastrarlo” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Simone Sinigaglia è morto suicida dopo aver ricevuto la lettera di licenziamento per violazione delle norme legate alla cosiddetta legge 104, la normativa per l'assistenza ai famigliari diversamente abili. L'azienda aveva assoldato detective per pedinarlo. I parenti: "faceva i lavori nel giardino della zia disabile, non pensava di violare la legge". fanpage

