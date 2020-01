One Piece, anticipazioni capitolo 969: il destino di Oden (Di venerdì 24 gennaio 2020) Oden, shogun del paese di Wa, ha al momento “rubato” la scena a Rufy divenendo momentaneamente il vero protagonista di One Piece, tramite il flashback che Eichiro Oda ha dedicato al personaggio. Come sappiamo, Wa (ispirato palesemente al Giappone feudale) è un territorio chiuso, non facente parte del governo mondiale e che non accetta di buon grado le novità introdotte dall’esterno. Tuttavia, il nostro amico Oden è stato fortunato, in quanto ha avuto l’occasione di viaggiare per i 7 mari sotto la guida di pirati leggendari quali Barbabianca e Gol D. Roger. Ora che il viaggio del re dei pirati è terminato, quale sarà il destino dello shogun di Wa? One Piece: Oden torna a Wa Nella recente storyline di One Piece abbiamo visto come il Kozuki sia tornato a Wa, trovando il suo paese completamente cambiato rispetto a come lo aveva lasciato. Adesso Orochi è il padrone ... kontrokultura

KontroKulturaa : One Piece, anticipazioni capitolo 969: il destino di Oden - - MuFid_eLKFA : @briankhrisna Oi teori one piece , @salimmaulanaa - Mangatoon1 : RT @AnimeHauteDef: Le film One Piece Stampede arrive en combo blu-ray + DVD le 13 mai chez @EditionsKana . -