Olocausto, gli americani non sanno che sono morti 6 milioni di ebrei (Di venerdì 24 gennaio 2020) Confusione e disinformazione: meno della metà degli adulti americani sa quanti ebrei sono stati uccisi nell’Olocausto. Lo segnala un sondaggio curato dal Pew Research Center, What Americans Know About the Holocaust («Quello che gli americani sanno dell’Olocausto») e pubblicato in occasione del Giorno della Memoria. Solo il 45% degli intervistati ha saputo dare la risposta corretta: circa 6 milioni. Fra risposte (il questionario era a scelta multipla), il 12% ha selezionato «circa 3 milioni» e il 2% «meno di 1 milione». Secondo un altro 12%, oltre 12 milioni di ebrei sarebbero morti nell’Olocausto. Una persona su tre (29%) ha dichiarato di non essere sicura o non ha risposto. Il questionario è stato somministrato a quasi 11 mila americani: il 69% ha dichiarato che l’Olocausto è avvenuto tra il 1930 e il 1950. Ma una persona su 10 pensava che fosse accaduto tra il ... vanityfair

pine20156 : RT @GPeruz: 'Si sacrificano gli esseri reali all'essere astratto, e si offre al popolo in massa l'olocausto del popolo al dettaglio' Benjam… - AdrianaCioci : RT @GPeruz: 'Si sacrificano gli esseri reali all'essere astratto, e si offre al popolo in massa l'olocausto del popolo al dettaglio' Benjam… - elisa24102 : RT @GPeruz: 'Si sacrificano gli esseri reali all'essere astratto, e si offre al popolo in massa l'olocausto del popolo al dettaglio' Benjam… -