Offese a Mihajlovic, ragazzo di 15 anni con leucemia: “Augurare il male è disgustoso e disumano” [VIDEO] (Di venerdì 24 gennaio 2020) “Anche se si hanno idee e posizioni completamente diverse, non è tollerabile e non può esser consentito a nessuno di offendere ed augurare il male a chi combatte tra la vita e la morte. E’ disgustoso e disumano”. Sono le parole, in un videomessaggio su Youtube, di Niccolò Basta, un ragazzo di 15 anni di Foggia affetto da leucemia e che ha voluto spendere parole di solidarietà verso Mihajlovic dopo i brutti commenti ricevuti successivamente alle sue dichiarazioni politiche. Mihajlovic, insulti shock per il suo ‘appoggio’ a Salvini: “Speriamo muoia entro domenica…” Nicoforza (questo il suo nickname) ha parlato da una stanza dell’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo: “Auguro ancora a Sinisa la vittoria rispetto la sua malattia e gli esprimo la mia solidarietà perché sentirsi dire certe cose, in questi momenti di debolezza, fa ... calcioweb.eu

