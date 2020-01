Nuovo coronavirus: 25 morti e 830 contagiati, l’epidemia si diffonde in Cina e in altri Paesi (Di venerdì 24 gennaio 2020) Secondo l’ultimo aggiornamento fornito dalla Commissione sanitaria nazionale cinese, 830 persone sono state contagiate dal Nuovo coronavirus e i morti sono 25. Le autorità locali avevano riportato ieri 25 morti e 616 contagi. La Commissione ha aggiunto che i casi sospetti al momento all’esame sono 1.072. Tra le vittime vi sarebbe un caso al di fuori dall’area dell’epicentro: una persona è morta a Heilongjiang, una provincia al confine con la Russia, a oltre 1.800 km da Wuhan, la città epicentro della diffusione del virus. Un altro caso è stato confermato poco prima a Hebei, la provincia che circonda Pechino. Una settima città vicino Wuhan ha interrotto il servizio di trasporto pubblico e ha chiuso un ponte di accesso sul fiume mentre il Paese intensifica gli sforzi per contenere il coronavirus: Huangshi, nella provincia di Hubei, ha annunciato che le rotte ... meteoweb.eu

Agenzia_Ansa : Salgono a 17 le vittime del nuovo #coronavirus cinese. Lo riportano i media statali cinesi #ANSA - MinisteroSalute : ?Nuovo #coronavirus, in Italia attiva rete di sorveglianza e monitoraggio: ? da giovedì attivazione canale sanita… - RaiNews : Il nuovo #coronavirus. L'Oms convoca Comitato d'emergenza -