Nostos: quando esce il nuovo album, pezzi e anticipazioni (Di venerdì 24 gennaio 2020) Nostos: quando esce il nuovo album, pezzi e anticipazioni Andrea Cubeddu, cantautore barbaricino classe 1993, è l’autore di Nostos, pubblicato il 19/12/2019. Un album che segna un’ulteriore tappa nel percorso di vita del musicista, che ormai da qualche anno vive a Milano e ha alle spalle una corposa esperienza live. Com’è Nostos, il nuovo album di Andrea Cubeddu Con Nostos Andrea Cubeddu torna al cantato in italiano (i precedenti On The Street e Jumpin’ Up And Down erano in inglese). Questo significa anche un riavvicinamento alle proprie radici, un modo di aprirsi al pubblico in maniera più vera e naturale, recuperando anche i suoni dei luoghi della sua giovinezza, quella Barbagia che è probabilmente il cuore più autentico della Sardegna. Ma è tutta la musica che si rifà alle tradizioni delle civiltà che si affacciano sul bacino del Mediterraneo, che ... termometropolitico

