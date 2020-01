Nina Moric denuncia Luigi Mario Favoloso per "percosse e maltrattamenti" - (Di venerdì 24 gennaio 2020) Luana Rosato Nina Moric ha presentato una denuncia contro Luigi Mario Favoloso presso la Procura di Milano: si parla di "percosse e maltrattamenti" Si aggiunge un nuovo tassello nel caso riguardante la “scomparsa” di Luigi Mario Favoloso: la ex fidanzata Nina Moric ha depositato una denuncia per “percosse e maltrattamenti” presso la Procura di Milano. Come fatto sapere dall’avvocato della modella, Solange Marchignoli, la Moric avrebbe presentato la denuncia che contiene episodi avvenuti tra il 2018 e il 2019. Una conferma, dunque, che ciò che Nina ha raccontato nel salotto di Barbara d’Urso, corrisponderebbe a verità. Ai microfoni di Domenica Live, infatti, la ex di Favoloso aveva detto: “L'ultima volta che l'ho visto è stato il 19 dicembre, si è arrabbiato per un messaggio e mi ha accusato di tradimento. In questi anni ha avuto attimi di violenza, usava le mani. Violenza ... ilgiornale

