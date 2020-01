Netflix aprirà una sede a Roma per puntare sulle produzioni italiane (Di venerdì 24 gennaio 2020) La sede di Netflix a Los Gatos in California La notizia era già nell’aria dallo scorso ottobre, quando il Ceo di Netflix Reed Hastings aveva annunciato la collaborazione con Mediaset su diverse co-produzioni filmiche italiane e aveva anche comunicato l’intenzione di aprire una sede nel nostro Paese. In questi giorni il progetto sta prendendo sempre più forma, con l’ufficializzazione che il quartier generale avrà sede a Roma. La scelta, raccontano da Netflix, è un modo per onorare la gloriosa storia cinematografica della Capitale e tutte le professionalità creative che la abitano. Sono attualmente in corso le ricerche per trovare il luogo ideale, possibilmente ben centrale, dove posizionare i nuovi uffici. La sede Romana di Netflix conterà all’incirca 20-30 persone, impegnate su diverse funzioni, dal marketing alle relazioni pubbliche ma anche lo sviluppo dei contenuti originali. ... wired

