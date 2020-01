Netflix aprirà una nuova sede a Roma, la "città del cinema" (Di venerdì 24 gennaio 2020) Netflix starebbe per lasciare la sede operativa europea di Amsterdam per aprire una sede nella città Eterna, Capitale d'Italia e del cinema. Netflix si prepara ad aprire una nuova sede a Roma. La notizia, lanciata dal Messaggero, sarebbe stata confermata dalla stessa piattaforma streaming. Il colosso digitale americano aspira ad avere la sua sede nella Capitale (del cinema) e starebbe dunque per abbandonare la base operativa di Amsterdam, che finora accoglieva gli uffici strategici della piattaforma. Secondo il Messaggero, il trasferimento da Amsterdam a Roma si concluderà entro dodici mesi al massimo, al momento sarebbe in corso la ricerca della location in cui impiantare gli uffici. "Per la nuova struttura logistica si cerca un edificio in una zona che sia strettamente collegata ... movieplayer

