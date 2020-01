Nessun pericolo virus nei ristoranti cinesi in Italia (Di venerdì 24 gennaio 2020) Ventimila circa in tutta Italia, 1300 solo a Milano: sono i numeri dei ristoranti a titolare cinese nel nostro Paese. cinesi, giapponesi o fusion, si tratta di una fetta consistente della ristorazione: "qualora scoppiasse la psicosi Coronavirus danneggerebbe l'economia prima di tutto locale". A spiegarlo - in un'intervista all'AGI - è Francesco Wu, membro del direttivo di Confcommercio a Milano-Monza Brianza e rappresentante della folta comunità di commercianti della Chinatown più grande d'Italia, la zona di via Paolo Sarpi. "Tutti i prodotti freschi che vengono serviti nei ristoranti cinesi provengono da fornitori europei, anche perché importarli non avrebbe senso, per i costi di trasporto da un altro continente", afferma. Di conseguenza una psicosi porterebbe a "comprare meno carne, verdure e materie prime da produttori Italiani". I cibi di importazione dal gigante ... agi

Linkiesta : Il #Coronavirus si sta diffondendo in tutto il Sud Est asiatico provocando una polmonite di origine virale. Per le… - Antonio_Tajani : Domani sarò ad #Auschwitz dove parteciperò alla cerimonia organizzata da @EJAssociation. La tragedia dell’Olocaust… - Notiziedi_it : Nessun pericolo virus nei ristoranti cinesi in Italia -