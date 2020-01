Neonazismo, la Germania dichiara fuorilegge il movimento di estrema destra Combat 18 (Di venerdì 24 gennaio 2020) La Germania ha dichiarato fuorilegge Combat 18, movimento neonazista vicino alla rete internazionale di estrema destra Blood & honour, nata alla fine degli anni ’80 nel Regno Unito e poi diffusasi in altri Paesi. Il ministro dell’interno Horst Seehofer ha definito il gruppo «contrario all’ordine costituzionale», e nel Paese sono partiti raid con lo scopo di reprimere l’organizzazione. Stando alle dichiarazioni del ministero dell’Interno, giovedì 23 gennaio 200 agenti della polizia hanno setacciato sei regioni tedesche per perquisire le proprietà dei leader del movimento. La polizia ha sequestrato cellulari, computer, memorabilia nazisti, vestiti e materiali per la propaganda politica. «L’estremismo di destra e l’antisemitismo non hanno posto nel nostro Paese», ha dichiarato ancora Seehofer. Il nome Combat 18 è ispirato alle iniziali di Adolf ... open.online

