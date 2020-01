Narcos su Rai 4 sabato 25 gennaio inizia la terza stagione, anticipazioni (Di venerdì 24 gennaio 2020) Narcos su Rai 4 la terza stagione da sabato 25 gennaio, anticipazioni prime due puntate Conclusa la seconda stagione con la morte di Pablo Escobar il viaggio nel narcotraffico del sabato sera di Rai 4 non si ferma: da sabato 25 gennaio prende il via la terza stagione di Narcos con i primi due episodi sempre in prima visione in chiaro dopo la distribuzione da parte di Netlfix. La serie, ideata da Chris Brancato, Carlo Bernard e Doug Miro, prodotta da Gaumont prosegue il suo racconto della recente storia criminale colombiana, come sempre in perfetto equilibrio tra dato di cronaca e immaginario di genere crime. Narcos 3×01 La Strategia del capo Morto Pablo Escobar l’agente Peña torna in Texas ma qui confessa al padre che il suo lavoro non è terminato perchè sconfitto un cartello ce ne è un altro pronto a prendere il suo posto. Il cartello di Calì è cresciuto nell’ombra e ... dituttounpop

Stasera_in_TV : RAI 4: (23:13) Narcos - Stagione 2 Episodio 9 - Nuestra Finca (Telefilm) #StaseraInTV 24/01/2020 #SecondaSerata @RaiQuattro - Teleblogmag : Prosegue la lunga e spietata epopea del narcotraffico internazionale. - CinespazioBlog : La terza stagione di #narcos sbarca in chiaro su #rai4 il prossimo 25 Gennaio... -