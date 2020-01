Napoli, taxi abusivi e senza assicurazione. E un autista aveva la patente revocata (Di venerdì 24 gennaio 2020) La Guardia di Finanza di Napoli ha individuato, nei pressi della stazione e del centro storico, 4 tassisti che esercitavano l’attività abusivamente e con autovetture in pessime condizioni. In particolare i Baschi Verdi del Gruppo Pronto Impiego hanno riscontrato che gli stessi si servivano di vecchie e malfunzionanti Fiat Multipla prive di copertura assicurativa e con revisioni scadute da anni. In un caso il conducente aveva persino la patente revocata dal 2010 perché sottoposto ad una misura di prevenzione amministrativa emessa dal Questore. I 4, risultati completamente sconosciuti al Fisco, sono stati segnalati all’Inps. poiché facenti parte di nuclei familiari percettori del “reddito di cittadinanza”. Le auto sono state sequestrate per la successiva confisca. L'articolo Napoli, taxi abusivi e senza assicurazione. E un autista aveva la patente revocata proviene ... ildenaro

