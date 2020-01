Napoli, Massimo Caputi su Hirving Lozano: “Non ho capito l’investimento” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Su Canale 21 il giornalista Massimo Caputi ha detto la sua su Hirving Lozano. “Forse è più un vice-Insigne, a sinistra, quindi non ho capito l’investimento. Non è uno tattico alla Callejon, ma non ha fatto bene solo in Olanda, ma ha fatto bene in Champions, io l’ho visto e quella è stata la vetrina. Se uno fa così bene a quel livello, è chiaro che ha delle qualità. Poi non s’è visto, ma tutti sono stati la loro controfigura, da Koulibaly, Fabian, Insigne sta giocando solo ora, ora Lozano cosa doveva fare? Hanno deluso tutti, Lozano doveva caricarsi lui la squadra sulle spalle? Il ragazzo ora crede di essere su Marte, ha trovato un Napoli diverso da quello che aveva visto, manco noi ci spieghiamo cosa sia successo, come può risolvere lui le cose. Gli stranieri vanno attesi, a maggior ragione uno con queste caratteristiche, poi bocciatelo, è facile farlo, ma ... calciomercato.napoli

FabioOffreda : RT @cn1926it: #DiLorenzo, l’agente: “Ha giocato bene da centrale ma da terzino destro si esprime al massimo” - cn1926it : #DiLorenzo, l’agente: “Ha giocato bene da centrale ma da terzino destro si esprime al massimo” - SimoneAvsim : Il #Napoli con Gattuso ha proseguito sulle orme di Ancelotti, che a sua volta aveva ereditato moltissimo da #Sarri.… -