Napoli | la crisi delle edicole sbarca anche al Vomero | la situazione

Napoli – La crisi delle edicole di giornali, che da tempo ha investito l'intero paese, ha toccato negli ultimi tempi anche al Vomero il quartiere collinare del capoluogo partenopeo, dove tali strutture avevano in passato trovato un notevole sviluppo, al punto che nel tratto di via Scarlatti che va da piazza Vanvitelli all'incrocio di via Luca Giordano, in poche centinaia di metri, si registra la presenza di ben quattro chioschi addetti a tale vendita. Alcune edicole sono da mesi chiuse, come quella in via Morghen, nei pressi dell'incrocio con via Scarlatti, e quella in via Francanzano, dove la vendita continua su alcuni banchetti posti dinanzi al chiosco chiuso, altre si sono trasformate, vendendo prodotti diversi, come quella in via Luca Giordano, nel tratto tra via De Mura e piazza degli Artisti, dove, dopo la sparizione dei

