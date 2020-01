Napoli-Juventus, il ritorno di Sarri al San Paolo è già polemico: “indifferenza per chi ci ha presi in giro” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Tre anni a Napoli non si dimenticano facilmente. Lo sa bene Maurizio Sarri, che domenica tornerà al San Paolo da avversario, con la Juve. Ci si chiede quale potrà essere la reazione del San Paolo: fischi? Applausi? Indifferenza? Le posizioni sono diverse. L’ipotesi che va per la maggiore è quella dei fischi. Tante le reazioni di personaggi illustri della realtà napoletana, riportate da “La Gazzetta dello Sport”. Ad essere polemico è innanzitutto il primo cittadino del capoluogo campano, Luigi De Magistris: “Lo ricordiamo per essere stato un allenatore che ci ha regalato un grande calcio. Con lui abbiamo sfiorato lo scudetto, ma per quanto mi riguarda è una forte contraddizione andare alla Juve rispetto alla sua narrazione della città. Un professionista può andare ovunque e anche alla Juve, che è una grande squadra, però Sarri aveva raccontato un’altra ... calcioweb.eu

