Napoli – Juventus domenica 26 gennaio: corse extra per metro, Cumana e Circumflegrea (Di venerdì 24 gennaio 2020) corse straordinarie per Cumana, Circumflegrea e metropolitana in vista della gara di campionato tra Napoli e Juventus in programma allo stadio San Paolo di Fuorigrotta per domenica 26 gennaio. Diciannove in tutto le corse extra: cinque per la Linea 2 della metro, otto per la Cumana, sei per la Circumflegrea. Gli orai e le tratte coperte. fanpage

