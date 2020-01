Napoli e Juve arrivano nel migliore dei modi al match del San Paolo. Ultime su Politano (Di venerdì 24 gennaio 2020) NM LIVE – Maurizio de Giovanni, Xavier Jacobelli, Nicolò Schira, Antonio Petrazzuolo e Mikaela Calcagno... L'articolo Napoli e Juve arrivano nel migliore dei modi al match del San Paolo. Ultime su Politano proviene da ForzAzzurri.net. forzazzurri

juventusfc : ?? @Miralem_Pjanic: «Ci aspettiamo un Napoli con grande orgoglio» Miralem commenta il successo in #JuveRoma e prepa… - juventusfc : Dalla #CoppaItalia alla @SerieA Focus ?? #NapoliJuve - Le ultime dal #JTC (+ aggiornamento su @2DaniLuiz) ??… - GoalItalia : Allan non recupera per Napoli-Juve e potrebbe volare in Brasile: è nato il suo terzo figlio ?? -