Musica rock italiana: “Rec” degli Animatronic (Di venerdì 24 gennaio 2020) Luca Worm Terzi (chitarra), Luca Ferrari dei Verdena (batteria), Nico Atzori (basso elettrico), sono gli Animatronic, gruppo di rock viscerale strumentale nato nel 2018. “Rec”, il primo CD del trio, è uscito l'otto di Novembre dello scorso 2019 per La Tempesta Records (promo ag. Fleish). Quindici tracce di rock incessante per oltre cinquanta minuti complessivi di ascolto Musicale, la varietà di rock suonata dal gruppo appare (...) - Musica e Spettacoli / Musica, rock feedproxy.google

slashteamitalia : RT @VirginRadioIT: Guns N’ Roses, Slash conferma nuova musica per la band: “Se non è ancora uscita è per colpa dell’industria musicale di o… - AgiwaldW : RT @Mirko70669405: MIRKO PRILI Vi presento il mio ultimo singolo. ?? ?? ?? #Musica #Pop #rock… - TurismoItaliaNw : L’evento che “muove” la Val Gardena: a marzo tornano i concerti sulla neve e sulle piste di Rock the Dolomites, dal… -