Mostra Alberto Sordi Roma 2020: date, prenotazioni e cosa vedere (Di venerdì 24 gennaio 2020) Manca soltanto poco più di un mese all’attesissima Mostra su Alberto Sordi, che inaugurerà il 7 Marzo e e durerà fino al 29 Giugno 2020. La villa dell’attore Romano domina imperiosa sopra lo snodo di vie di Caracalla: tra i suoi ambienti rimasti finora inutilizzati, verrà per la prima volta accolto un percorso che celebrerà tanto la vita artistica e la dimensione pubblica di Alberto Sordi, quanto quella privata. Sono più di diecimila i visitatori che, per il centenario della nascita dell’artista, hanno prenotato i biglietti per l’esposizione da ogni angolo d’Italia. La Villa di Alberto Sordi Fu acquistata dall’attore Romano nel 1958 per 80 mila lire, strappandola ai desideri d’acquisto dell’amico Vittorio De Sica. Per anni è rimasta chiusa, impenetrabile: visibile sopra Via Druso, i Romani intrappolati nel traffico le ... termometropolitico

