Mosca capitale finanziaria, obiettivo per nuovo governo russo (Di venerdì 24 gennaio 2020) Milano, 24 gen. (askanews) – Il progetto “Mosca capitale finanziaria”, frenato dalle sanzioni, potrebbe ripartire grazie al governo russo. Se ne è parlato a Milano al convegno “Italia-Russia 2020: Opportunità commerciali e d’investimento”, con un focus sulle barriere socioeconomiche tra Europa e Russia, ma anche su sinergie e opportunità commerciali reciproche. Secondo Vincenzo Trani, presidente della Camera di Commercio italo-russa, nonché patron di Mikro Kapital, l’azienda di microfinanza con capitale italiano più grande al mondo, il progetto di Mosca capitale finanziaria era sull’agenda del Cremlino già prima del 2014, ma a causa della crisi ucraina, l’agenda è cambiata repentinamente. “La situazione attuale in questo governo è molto interessante: per la prima volta abbiamo insieme un ministro delle Finanze Siluanov e il ... notizie

