“Molto difficile”. Serena e Pago, Miriana Trevisan torna a dire la sua. E stavolta non sono buone notizie (Di venerdì 24 gennaio 2020) Serena Enardu e Pago, la storia infinita. Non si sa come andranno a finire le cose, ma, per il momento, la faccenda si mette per le lunghe. Un classico: lei lascia lui, lui vuole lei. Lei si pente ma lui, dopo, non è più sicuro di volere lei. Tra di loro, l’altra. Che, nella fattispecie, sarebbe Miriana Trevisan, cioè la ex di Pago che, a Mattino 5, è tornata a parlare di Pago (ma non è che per caso si è ripresa una cotta?). Miriana era entrata nella casa del Grande Fratello Vip il 17 gennaio per sostenere il cantante. Esattamente una settimana prima era entrata nella casa Serena Enardu che voleva chiarire con lui e che sperava di poter entrare nella casa per una settimana. Ma il pubblico, con il televoto, ha optato per il no. Lei, però, non si arrende mica. Anzi, sui social sta lottando per riconquistare il suo Pacifico. Voi direte: ma non ci poteva pensare prima? In effetti sì, ... caffeinamagazine

ughgrazia : Non so se andare per la forma lacrima o effetto pianto glitterato?? È che usare e posizionare questi glitter è MOLT… - MonicaTedde : @AndreaRubi2019 Esatto, la società di oggi è impregnata di stress, è nella sua natura. È molto difficile per il sin… - giovicenturione : @lucasofri Il problema per tutti, me compreso, è che le battute, non solo quelle grossolane, bisogna saperle fare b… -