Ministro Azzolina: presto i Concorsi Scuola per 70mila docenti e nuovi corsi di abilitazione (Di venerdì 24 gennaio 2020) Ultime dichiarazioni della Ministra Azzolina presto ci saranno i bandi di concorso per assumere 70 mila docenti e nuovi corsi di abilitazione. Il lavoro all’interno del Ministero dell’Istruzione prosegue incessantemente e finalmente comincia a farsi luce la strada verso le nuove assunzioni di docenti. La Ministra dell’istruzione Lucia Azzolina ha recentemente dichiarato di lavorare affinché si possa velocizzare il processo di burocrazia e di adempimenti previsti per ogni bando che porta all’assunzione dei nuovi docenti. Le sue dichiarazioni arrivano in seguito all’incontro avvenuto con i sindacati di comparto svolto nella mattinata del 22 gennaio 2020. I bandi perciò arriveranno a breve e precisamente saranno tre, due di natura ordinaria ed uno di natura straordinaria che permetteranno di assumere fino a 70 mila docenti. Precisamente i posti saranno così suddivisi 24 mila posti per i ... circuitoscuola

qui_finanza : Concorsi scuola 2020, bandi per 70mila docenti L'annuncio del ministro Azzolina: presto i bandi di concorso per 70m… -