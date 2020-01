Milly Carlucci, Il cantante mascherato. “Una follia”, parla giornalista (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il cantante mascherato, Milly Carlucci. “È la sua ultima follia”, parla un noto giornalista Andrà in onda oggi, venerdì 24 gennaio 2020, la terza puntata de Il cantante mascherato, che Milly Carlucci condurrà come sempre in prima serata su Rai1, a partire dalle 21.20 circa. Sarà la semifinale per Il cantante mascherato la puntata di stasera, al termine della quale uscirà dalla gara un altro personaggio e verranno scelti i cinque finalisti che nell’appuntamento del 31 gennaio si contenderanno la vittoria della prima edizione di The Masked Singer Italia. E a rompere il silenzio sullo show in questi giorni è stato il giornalista e autore televisivo Giancarlo De Andreis, che nella sua rubrica “La TV vista da internet”, pubblicata sulle pagine del settimanale DiPiùTV, ha dichiarato: Il cantante mascherato è l’ultima follia di Milly Carlucci: personaggi ... lanostratv

milly_carlucci : Tutti mi chiedono “ma chi si nasconde sotto #icmleone ?” Le ipotesi sono #albano #pappalardo e #maxgiusti e sapete… - milly_carlucci : L’emozione de #icmbarboncino . L’impegno richiesto agli artisti de #ilcantantemascherato è molto alto.… - milly_carlucci : Cari amici grazie a tutti per averci seguito numerosi venerdì sera e per aver commentato la puntata de… -