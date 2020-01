Milano Finanza: il blocco degli spot sulle scommesse riduce i ricavi per Sky (Di venerdì 24 gennaio 2020) Le norme che hanno bloccato gli spot delle scommesse in Italia e nel Regno Unito hanno penalizzato Sky. Lo scrive Milano Finanza. La pay tv ha chiuso l’anno con una riduzione degli affari: 19,22 miliardi di dollari (-3%), a causa della flessione (-647 milioni, -4,1%) dell’advertising. Anche se, specifica il quotidiano finanziario, nel quarto trimestre i ricavi hanno superato la soglia dei 5 miliardi (5,04 miliardi). Sono invece in crescita i clienti. Gli abbonati, alla fine del 2019, erano 23.994, in crescita rispetto all’anno precedente, quando erano 23,6 milioni. In Italia sono circa 5 milioni. Per quanto riguarda Comcast, che controlla Sky, continua a crescere, soprattutto per il business internet negli Stati Uniti. L’utile è aumentato del 26% nel quarto trimestre, mentre prosegue il calo di clienti della tv a pagamento negli States. I profitti sono stati di 3,16 miliardi di ... ilnapolista

