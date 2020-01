Milan senza Paquetà a Brescia, il ds Massara: “Scelta condivisa, nessun caso” (Di venerdì 24 gennaio 2020) La mancata presenza a Brescia da parte di Lucas Paquetà (che ha chiesto di restare a Milanello) aveva aperto un 'caso' subito chiuso dal ds Massara nel pre partita del Rigamonti: "Scelta condivisa, non stava bene, si prepara per la Coppa Italia. Un caso? No, assolutamente. Cessione? Solamente voci infondate" fanpage

AndreaBricchi77 : Ho visto solo 40 minuti. Sì Theo, Rebic, Castillejo, Bennacer e Donnarumma, però senza #Ibra in campo queste partit… - LinoPellegrino : @Maicuntent96 @supersonico1986 Io davvero non so cosa spinga una squadra a spendere i soldi che ha speso il Milan s… - SiamoPartenopei : Brescia-Milan, pari senza reti al 45': errore clamoroso di Ibra -