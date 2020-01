Milan, Pioli: «Non belli ma vincenti. Su Paquetà…» (Di sabato 25 gennaio 2020) Il tecnico del Milan Pioli ha analizzato il successo conquistato allo stadio Rigamonti contro il Brescia di Corini Stefano Pioli ha commentato la vittoria ottenuta contro il Brescia: «Milan non bellissimo ma vincente. Abbiamo ritrovato un grande atteggiamento, la voglia di fare la partita e la capacità di saper soffrire. Siamo soddisfatti degli ultimi risultati, ma a livello tecnico e tattico bisogna fare meglio. Il Brescia ci ha messo in difficoltà, ora pensiamo alla Coppa Italia con enorme attenzione». «Ibrahimovic? È un valore aggiunto per spessore, qualità e personalità. Mercato? Se ci saranno uscite, ci saranno entrate. Paquetà sta attraversando un momento particolare. Mi ha detto di essere poco sereno e ho preferito non convocarlo», ha concluso il tecnico del Milan ai microfoni di Sky Sport. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

