Michelle Hunziker compie 43 anni: cosa si è regalata la conduttrice? (Di venerdì 24 gennaio 2020) La splendida conduttrice di ‘All together now’, Michelle Hunziker copie 43 anni e per l’occasione si è concessa un regalo davvero speciale: qual è? Michelle Hunziker, Fonte: Instagram (screenshot – https://www.instagram.com/therealhunzigram/?hl=it) La simpaticissima e bellissima Michelle Hunziker compie 43 anni e per la lieta occasione ha deciso di farsi un regalo davvero con i fiocchi: ecco cosa si è regalata la conduttrice di ‘All together now’. La bella ex moglie di Eros Ramazzotti, ha deciso di trascorrere il giorno del suo compleanno a 2000 metri d’altezza nel meraviglioso Borgo eibn Mountain Lodge in compagnia del suo grandissimo amore Tomaso Trussardi. Con lei, ovviamente, anche le sue adorate figlie Celeste e Sole e alcuni amici della coppia. L’amatissima conduttrice si ha dunque deciso di staccare la ... chenews

alesslovesfede : RT @ACazzoDuro4: Denver: Come si chiama quel DJ Italiano che però vive in Svizzera ? Patrick: Michelle Hunziker #GFVIP - infoitcultura : Dai principi di Monaco a Michelle Hunziker: le nozze da sogno si organizzano qui - infoitcultura : Michelle Hunziker in primo piano: tutti notano il ‘particolare’ cambiamento sul suo viso -