Meteo tra Francia e Spagna: diluvio sui Pirenei, mega grandinata su Malaga (Di venerdì 24 gennaio 2020) CRONACHE Meteo: continua ad insistere il maltempo sulla Francia meridionale, in particolare nella zona pirenaica orientale nell'entroterra di Perpignan. Ad Arles sur Tech, comune francese situato nel sud della Francia, con una popolazione di circa 2700 abitanti, e circondato dalla catena montuosa dei Pirenei Orientali, in 72 ore sono caduti 426 mm di pioggia, quantitativo equivalente a quello che cade sulla località mediamente in 5 mesi e mezzo e record di pioggia più intensa mai caduta in Gennaio sui Pirenei nell'arco di tre giorni. Sono inoltre caduti 378 mm di pioggia nel comune di Serralongue e 364 mm su Argelès sur Mer. Andando a sud dei Pirenei, in Spagna, tra il 19 ed il 23 Gennaio scorsi su Lliurona, piccolo nucleo abitativo sulle montagne della Catalogna posto ad 840 metri di altezza, sono caduti 497,3 mm di pioggia; 430,3 mm sono caduti inoltre a Puig ... meteogiornale

